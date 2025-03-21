Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi'nde Köprünün Temelini Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi'nde Köprünün Temelini Attı

Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi\'nde Köprünün Temelini Attı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi'nde yapılacak köprünün temel atma işlemini mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirerek, seçim döneminde verdiği bir sözü daha yerine getirdi.

21.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Arzular Mahallesi'nde yapılacak köprünün temel atma işlemini mahalle sakinleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Temiz havası ve doğal güzelliği ile İncirliova'nın en güzel mahallelerinden biri olan Arzular Mahallesi'nde vatandaşların bahçe ve tarlalarına gitmek için kullandıkları yol üzerindeki köprünün yapım çalışmalarına başlandı. Göçük Gediği Yolu olarak bilinen mevkide yapılacak olan köprü 17 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde araç ve yaya geçidine uygun olarak yapılacak.

Yapım çalışmalarını yerinde incelemek için inşaat alanına gelen Başkan Kaya'yı Arzular Mahallesi Muhtarı Ümit Özkan ve mahalle sakinlerinden oluşan kalabalık karşıladı. Kalıbı çakılan köprüye ilk betonun dökülmesinden önce inşaat alanında dualar edildi ve kurban kesildi. Köprüye ilk betonun dökülmesi için düğmeye Başkan Kaya ve Muhtar Özkan birlikte bastı. Özkan aynı zamanda Başkan Kaya'ya Arzular Mahallesi sakinleri adına hediye takdiminde de bulundu.

Muhtar Özkan köprünün yapım çalışmalarına başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıllarca vatandaşlarımız zeytine giderken üstünü başını çıkarıp çayın içerisinden geçmek zorunda kaldılar. Aytekin Başkanımız sayesinde bu sıkıntıları yaşamayacağız. Aytekin Başkanımıza ve tüm vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Arzular Mahalle sakinlerinden 76 yaşındaki Ramazan Ak, "Köprünün yapılmasından dolayı çok memnunum. Yıllarca çok sıkıntı çektik. Çayın diğer tarafında 150 - 200 kişinin yeri var. Herkes çok rahat edecek. Aytekin Başkanımıza, muhtarımıza, devletimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çayın içerisinden çıplak ayakla geçiyorduk"

Mahalle sakinlerinden Cahide Ak ise köprünün olmamasından dolayı mahallelilerin çektiği sıkıntıları dile getirerek " Çayın içerisinden çıplak ayağımızla, sırtımızda yükle çok geçmek zorunda kaldık. Sırtımızda zeytin de oldu çocuk da oldu. Bundan sonra korkmadan bahçemize gideceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Kaya bir seçim sözünü daha yerine getirdi

Arzular Mahallesi'nde başlayan köprü inşaatına ilişkin konuşan Başkan Kaya, "Arzular Mahalle Muhtarımız Ümit Özkan ve vatandaşlarımız ile birlikte mahallemizde yapımına başladığımız köprü inşaatımıza ilk betonu döktük. Seçim döneminde vatandaşlarımızın talebi üzerine verdiğimiz bir sözdü. Mahalle sakinlerimiz bahçe ve tarlalarına gidip gelirken çayın içerisinden geçmek zorunda kalıyor ve sıkıntı çekiyorlardı. Gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek DSİ Genel Müdürlüğümüzün işbirliği ile köprünün yapım çalışmalarına başladık. İnşallah inşaat çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak ve bundan sonra Arzularlı vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli bir biçimde bahçelerine gidip gelebilecekler. Böylelikle seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş oluyoruz. Siyaset yok hizmet var demiştik. Merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretirken, her zaman bizlere destekleri ile katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aytekin Kaya, İncirliova, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi'nde Köprünün Temelini Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

16:28 İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven havalimanında gözaltına alındı
15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:54:16. #7.12#
SON DAKİKA: Aytekin Kaya, Arzular Mahallesi'nde Köprünün Temelini Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement