AYTO Başkanı Hakan Ülken ve beraberindeki heyet, Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a hayırlı olsun dileklerini ileterek kent ekonomisi ve ticari gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte, Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, AYTO'nun yürüttüğü çalışmalar ve Aydın ekonomisinin mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, kentin ekonomik ve ticari gelişimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ülken ve Cerit başkanlığındaki AYTO heyetinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, Meclis Başkan Yardımcısı Özen Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Tuncal, Belgin Çekmen Altay, Ufuk Hüseyin Devrim, Şenol Bakış, Ayhan Atakul, Meclis Üyesi Fırat Barışık ve Genel Sekreter İlknur Kahraman yer aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Ülken, İl Emniyet Müdürü Karaduman'a Aydın'ın kültürel ve tarımsal değerlerini temsil eden Efe Heykeli ve Aydın İnciri takdim etti.