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Ayvacık'ta 2 köpek silahla vurularak telef edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 sokak köpeği silahla vurularak telef edildi. Yaralanan bir köpek ise tedaviye alındı.

Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak telef edildi. İlçedeki hayvanseverlerce durum Ayvacık Belediyesi ve Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tutanak tutarak işlem başlattı. Silahla vurulduğu belirlenen bir sokak köpeği ise hayvanseverlerce veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.