Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Çocuk Hakları Günü'nde çocukların önerilerini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuklarla Açık Mikrofon Söyleşisi'nde buluştu. Çocukların önerilerini dinleyen Ergin, bu önerilerin değerlendirileceğini ve çocukların sesinin karar süreçlerine taşınacağını söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Çoluk Çocuk Ayvalık Sanat Festivali çerçevesinde Kırlangıç Yaşam Merkezi Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen Açık Mikrofon Söyleşisi'nde çocuklarla bir araya geldi.
Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'nın konseriyle başlayan etkinlikte çocuklar; düşüncelerini, hayallerini, beklentilerini ve taleplerini özgürce dile getirdi. Çocukların söz aldığı, önerilerini paylaştığı buluşmada Başkan Mesut Ergin de dile getirilen görüşleri dinleyerek not aldı. Ergin, konserleriyle etkinliğe renk katan Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'na da teşekkür etti.
Çocukların önerilerinin değerlendirileceğini ve onların sesinin belediyenin karar süreçlerine taşınmaya devam edeceğini belirten Başkan Mesut Ergin, çocukları dinlemenin ve onların geleceğine birlikte yön vermenin önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.
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