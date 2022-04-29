Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar

29.04.2022 23:04
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından tarihi At Arabacılar Meydanı'nda bin 500 kişinin katıldığı dev bir iftar gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından tarihi At Arabacılar Meydanı'nda bin 500 kişinin katıldığı dev bir iftar gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde düzenlenen iftarda; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kalabalık vatandaş topluluğu hazır bulundu.

İftar saatini beklerken Başkan Ergin eşi Canan Ergin ile binlerce Ayvalıklının doldurduğu sofradaki vatandaşlarla neredeyse tek tek ilgilenerek sohbet etti ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayvalık Mutfağı'nın en leziz damak tatlarından oluşan menü ile oruçlarını açan vatandaşlarına seslenen Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayının insanları birbirine yakınlaştıran önemli bir dönem olduğuna işaret ederek, "Böylesi önemli bir dönemde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına katıldık, o güzel ortamlarda, dostlarımızla, arkadaşlarımızla değerli Ayvalıklı hemşehrilerimle bir arada olduk. Ama gönül isterdi her evin kapısını çalıp her sofraya konuk olayım. Tabii bunun mümkün olamayacağı için böylesi bir iftar sofrası düzenleyip, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala hemşehrilerimle bu özel iftar gecesinde buluşmak bir arada olmak istedik. Dostlarımla da burada olmaktan, bu paylaşımda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bayramda da gerçek anlamdaki bayram sevincini yaşamımızın her alanında; iyilik, sevgi, sağlık, dostluk olarak yaşamalıyız. Bazen de küskünlükleri, kin ve çekişmeyi bir kenara bırakmalıyız diye düşünüyorum. İftarımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı da ailenizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçirmenizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Afiyet olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar
Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık Belediyesi'nden 1500 kişilik dev iftar - Son Dakika


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