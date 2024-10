Ayvalık Mahalle Evleri ile Kadınların El Emekleri Değerlendiriliyor

Yerel

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in en çok önem verdiği projeleri arasında yer alan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla kurulan 7 mahallevinde verilen eğitimler ve yürütülen çalışmalar her geçen gün büyüyerek devam ediyor.

Kadınların el emeklerinin değerini, göreve geldiği günden beri ön planda tutan Başkan Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in sorumluluğunu üstlendiğini mahalleevleri, kadınlara yönelik sunduğu eğitimlerle aile bütçelerine katkı sağlanmasını, sosyalleşmesini ve düzenlediği kurslarla yeni ürünler üretmesine fırsat tanıyor.

İçerisinde deri işleme, cam boyama, dikiş, geri dönüşüm, örgü, takı, keçe, sepet, kırkyama, makrome, panç ve vitray atölyelerinin de bulunduğu mahalleevleri yirmi kişilik sınıflar halinde ve tamamen ücretsiz eğitim vererek kadınların ufkunun genişlemesine yardımcı oluyor. Kurslara başvuru yapacak kadınların mahalleevlerine giderek başvuru formu doldurması ve sürekli devam eden eğitimlere, istediği zaman katılarak kişisel gelişimlere katkı sağlaması bekleniyor. Mahalleevinde 12 farklı eğitimin yanında kadınlar ürettikleri el emeği ürünlerinin satışını, mahalleevleri satış noktalarında gerçekleştirerek gelir elde ediyor. - BALIKESİR