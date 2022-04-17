Ayvalık'ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı

17.04.2022 08:51
Ayvalık'ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2013 yılından bu yana Ramazan ayının 15. günü kutlanılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2013 yılından bu yana Ramazan ayının 15. günü kutlanılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilen Dünya Yetimler Günü'nde Ayvalık Kaymakamlığı tarafından yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendi.

Haliç Park Otel'de düzenlenen iftar yemeğine Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra

Ayvalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt ile yaklaşık 20 yetim çocuk anneleriyle katıldı.

Kaymakam Yaman'ın babalarını yitiren çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet ettiği çocukların yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Düzenledikleri anlamlı organizasyonla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 15 günden bu yana Ramazan ayının uhrevi ortamını yaşadıklarını kaydederek, "Mübarek Ramazan ayında da toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelip, devlet-millet kaynaşmasını, birlik ve beraberliğimizi göstermeye gayret ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Ramazan ayının kutsiyetini ve uhrevi ortamını onlarla birlikte idrak ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Balıkesir'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi Balıkesir'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi Balıkesir'de çiftçiler iki yıl aradan sonra iftarda buluştu Balıkesir'de çiftçiler iki yıl aradan sonra iftarda buluştu

Hasan Yaman, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Bayraktar TB2 SİHA'larıyla ilgili Fransa'dan yeni bir adım! Benzer silahlı insansız hava araçlarının üretilmesi gündemde
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 08:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement