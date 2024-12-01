Ayvalık’ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Yerel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, Ayvalık'ın özellikle Engürü, Teknikgüç ve Şirinkent siteleriyle öne çıkan Sahilkent Mahallesi'nde etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle, yollar adeta göle döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Teknik Güç Sitesi'nde küçük bir balıkçı teknesi su alıp battı. - BALIKESİR