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Ayvalık'ta Şiddetli Rüzgar ve Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Şiddetli Rüzgar ve Yağış Etkili Oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağış, sabah saatlerinde daha da artarak devam etti. Fırtına nedeniyle Cunda Adası'nda ev ve iş yerlerinin çatılarında hasarlar oluştu. Ayrıca adada bulunan işletmelerin tabelaları ve masa-sandalyeleri uçtu, ağaçlar devrildi. Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Parkı sahilindeki küçük balıkçı tekneleri zarar gördü. Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgelerde çalışmalara başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların en az etkilenmesi için tüm ekiplerin canla başla çalıştığını belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise akşam saatlerinde de fırtına ve yağışın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Ayvalık\'ta Şiddetli Rüzgar ve Yağış Etkili Oldu
07.01.2024 - 15:20,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.

Ayvalık'ta gece saatlerinde güneydoğu ve güneybatı yönlerinden esen fırtına sabah saat 06.30'dan itibaren saatte 80 ile 90 kilometre hıza ulaştı. Yağışla birlikte etkisini daha da artıran fırtına, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında hasarlar oluşturdu.

Cunda Adası sahilindeki işletmelerin tabelalarıyla kapı önlerindeki masa ve sandalyeleri uçuran fırtına nedeniyle adada bazı ağaçlar da devrildi.

Şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle Ayvalık'ın Aliçetinkaya Mahallesi sınırları içindeki Yunus Emre Parkı sahilinde bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü.

Fırtına nedeniyle Altınova'da bir evin çatısının uçtuğu öğrenildi.

Yaklaşık yarım saat etkili olan fırtına ve yağışın ardından Ayvalık Belediyesi ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar başlattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinde başlayan, kısa sürede kentimizi olumsuz etkileyen yağış ve şiddetli fırtınadan zarar gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Başkan Ergin, "Olağanüstü hava şartları nedeniyle tüm gece teyakkuzda olan mesai arkadaşlarımız, yaşanan sorunları aciliyetine göre gidermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için Fen İşleri, Zabıta, Temizlik, Teknik ve tüm ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri; Ayvalık'ta akşam saatlerinde de fırtına ve yağışın zaman zaman hızını artırarak etkili olacağı ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Şiddetli Rüzgar ve Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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