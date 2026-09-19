Ayvalık\'ta sokak hayvanları için toplanan 67 koli mama bakım merkezine teslim edildi

Ayvalık'ta sokak hayvanlarına destek amacıyla başlatılan mama kampanyasında vatandaşların katkılarıyla 67 koli mama toplandı. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mamalar, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Can dostların mama ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla esnaf Volkan Ertan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya Ayvalık halkı da destek verdi. Kampanya kapsamında vatandaşların bağışlarıyla toplanan 67 koli mama, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Yaklaşık 1 tonluk mama desteğinin merkezde bulunan hayvanların beslenme ihtiyaçlarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya öncülük eden Volkan Ertan'a ve bağışlarıyla destek veren vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, can dostların daha sağlıklı ve güvenli ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yeni barınakla ilgili hazırlıkların sürdüğü, hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.