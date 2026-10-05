Ayvalık'ta YENİ Parti kongresinde Hüseyin Şalmanlı ilçe başkanı seçildi - Son Dakika
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Ayvalık'ta YENİ Parti kongresinde Hüseyin Şalmanlı ilçe başkanı seçildi

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Ayvalık\'ta YENİ Parti kongresinde Hüseyin Şalmanlı ilçe başkanı seçildi
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YENİ Parti Ayvalık 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Hüseyin Şalmanlı ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni yönetime başarı dileyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

(BALIKESİR) - YENİ Parti Ayvalık 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Hüseyin Şalmanlı, ilçe başkanlığına seçildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kongrede yeni yönetime başarı dileyerek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

YENİ Parti Ayvalık 1. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı YENİ Parti Balıkesir Kurucu İl Başkanı Erden Köybaşı üstlendi.

Kongreye Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, Demokrat Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Otan ve Anahtar Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Dolay katıldı.

ERGİN'DEN YENİ YÖNETİME TEBRİK

Kongreye katılarak partililerin heyecanına ortak olduğunu belirten Başkan Ergin, sandıkta ortaya konulan iradeyle örgütün yeni bir döneme adım attığını söyledi. Ergin, yeni dönemde birlik, dayanışma ve ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütüleceğine inandığını belirterek, "Demokrasi kültürümüzden aldığımız güçle, kentlerimiz ve ülkemiz için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Ayvalık İlçe Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Şalmanlı ve yönetimini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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