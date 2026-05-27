Azerbaycan'da bayram namazı kılındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de camileri dolduran binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Başkent Bakü'de bayram, sabahın erken saatlerinde kılınan bayram namazı ile başladı. Bakü'de Müslümanlar, Şehitlik Camii'ne gelerek cami içerisinde, yer bulamayanlar ise cami avlusunda bayram namazı kıldı.

İslam aleminin Kurban bayramını kutlayan vatandaş Rahim Paşayev, "Cenab-ı Hak bu bayramımızı İslam'ın birliği ile daha da kuvvetlendirsin inşallah. İslam aleminin kanayan yaralarına inşallah bu bayramlar vesile olsun, edilen dualar vesile olsun ve inşallah kabul olsun. Buradan hem Türkiye'ye, hem İslam alemine, ümmet-i Muhammed'e binlerce selam ve dualar gönderiyorum" dedi.

Bütün İslam dünyasının Kurban Bayramını kutlayan Şahmar Niftarzade, "Yüce Rabbim İslam dünyasını birlik ve beraberlik içinde birleştirsin. Bütün günahları affetsin. Nice Kurban Bayramlarına erişmeyi Allah nasip etsin" diye konuştu. - BAKÜ