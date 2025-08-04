Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar\'ın Annesi Fadime Akpunar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın annesi Fadime Akpunar son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki Fadime Akpunar, bu sabaha doğru fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Fadime Akpunar'ın cenazesi Ilıca Merkez Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kayapa Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına Aziziye İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM