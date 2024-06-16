Babalar Günü'nde hediyelik giysi alışverişi azalıyor

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Eskişehir'de bir giyim mağazası bulunan Hasan Belikuşaklı, yılların geleneği olan Babalar Günü için hediyelik giysi alan vatandaşların sayısının son 5 yıl içerisinde fazlasıyla azaldığını ve artık bitmek üzere olduklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok vatandaş babalarına ne gibi sürprizler yapabileceği konusunda planlar yaparken, işletme sahipleri bu özel güne rağmen ürünlerine eski rağbetin gösterilmediğini ifade etti. Yaklaşık son 5 yıldır Babalar Günü'nde gömlek, tişört ve pantolon gibi giyim ürünlerinin satın alınmadığını belirten esnaf, hem bir geleneğin sonunu gördüklerinden hem de işlerinin azalmasından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"Biz bu mağazayı açtığımızda günlük 50-60 tane Babalar Günü için gömlek satardık"

Yaklaşık 40 yıldır giyim sektörünün içerisinde olan Hasan Belikuşaklı, "Bu gömlek işi Babalar Günü'nde bir gelenekti. Şu anda vatandaşlar babalarını sadece yemeğe çıkarıyorlar. Biz bu mağazayı açtığımızda günlük 50-60 tane Babalar Günü için gömlek satardık. Şimdi insanlar babasını, annesini sadece akşam bir lokantaya götürüp yemek ısmarlıyorlar. Ne gömlek, ne tişört, ne de pantolon alıyorlar. Öyle bir adet kalmadı, bitti. Son 5 yıldır durum böyle, biz de üzülüyoruz. İş kaybımız yüzde 60'a kadar ulaştı, insan örf ve adetini unutur mu" dedi. - ESKİŞEHİR