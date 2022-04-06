Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor - Son Dakika
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Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor

06.04.2022 10:53

- Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor Türkiye Judo Federasyonu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği 2022 Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları 2-3 Nisan tarihlerinde Afyon'da düzenlenirken, Milas Gençlik Spor Müdürlüğü sporcularından Dila...

- Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor

MUĞLA - Türkiye Judo Federasyonu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği 2022 Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları 2-3 Nisan tarihlerinde Afyon'da düzenlenirken, Milas Gençlik Spor Müdürlüğü sporcularından Dila Yıldız, kendi kilosunda ikinci olarak yarı final karşılaşmalarına katılma hakkını elde etti. babası ile çalışmalarını sürdüren genç sporcu yarı final müsabakalrında iyi derece ile dönmenin planlarını yapıyor.

Ayfon Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları'nda 48 kilogramda mücadele eden 7 judoka arasından sıyrılarak ikinci olan Dila Yıldız, iki hafta sonra Bursa'da gerçekleşecek yarı final karşılaşmalarından en iyi derece ile dönmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2008 doğumlu Dila Yıldız, Dr. Mete Ersoy Ortaokulu öğrencisi ve beş yıldır judo sporuyla ilgileniyor. Dila'nın babası Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda da judo eğitmeni olan Celal Yıldız kızını müsabakalara hazırlıyor. Judo sporuna başladığı andan itibaren 5 yıldır sadece babası ile müsabakalara hazırlanan kahverengi kuşak sahibi Dila'nın antrenmanları, çalıştırıcısı babası olunca spor salonu dışında ev ortamında da devam ediyor. En büyük hedefinin milli takıma katılmak olduğunu dile getiren Dila, babası ile çalıştığı için kendisini çok şanslı hissettiğini sözlerine ekledi.

Antrenör baba Celal Yıldız ise, çok sayıda sporcu ile çalıştığını ancak kızıyla çalışmanın kendisini hem gururlandırdığını hem de heyecanlandırdığını belirterek, "Dila'nın hedefi milli takıma seçilmek. Bu hedefe ulaşmak için çok çaba harcıyor. Bu çabaya karşılık ben de her zaman onun en büyük destekçisi olacağım. Kızımın aldığı madalyalar elbette bizi çok mutlu ediyor. Ama asıl uğraşım, onun hedeflerinin hayallerinin arkasında pes etmeden, yılmadan ilerlemesini sağlamak, onu yüreklendirmektir" diye konuştu.

Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor
Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor
Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor
Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor
Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor
Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor

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Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Babasının antrenörlüğünde genç sporcu hedefine ilerliyor - Son Dakika


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