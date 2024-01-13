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Bafra'da huzur ve güven uygulaması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bafra ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kahvehaneler, kapalı mekanlar ve araçlar didik arandı. İl genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Bafra\'da huzur ve güven uygulaması
13.01.2024 - 17:13,
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Bafra'da huzur ve güven uygulaması

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bafra'da huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, kahvehaneler, kapalı mekanlar ve araçlar didik arandı.

Kaynak: İHA
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