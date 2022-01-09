Bafra'da Sarıkamış şehitleri anıldı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde Sarıkamış şehitleri, harekatın 107. yıl dönümünde Kapıkaya'da yapılan etkinliklerle anıldı.

Bafra İmam Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (BAFİMDER) düzenlediği "Sarıkamış Şehitleri" anma programı, Bafra'nın Kapıkaya Mahallesi'nde imam hatip öğrencilerinin katılımıyla "Sarıkamış'tan Kapıkaya'ya" temasıyla yapılan etkinliklerle anıldı.

Program öncesi konuşan Bafra İmam Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Hüseyin Dursun, "107 yıl önce bu topların kazanılmasında çok büyük olan Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yıl çok fazla etkinlik yapma fırsatı olmadı ama önümüzdeki yıl çok daha büyük bir etkinlik yaparak aziz şehitlerimizi anacağız" dedi.

Programa katılan öğretmenler, öğrenciler ve protokol Kapıkaya paraşüt tepesine yürüyerek çıktılar. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç aşevine yaptırdığı çorbayı öğrencilere ikram etti.

Programa, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz, Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, Saadet Partisi Bafra İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - SAMSUN