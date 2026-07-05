Bafra'da imam hatip mezunları 23'üncü kez bir araya geldi - Son Dakika
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Bafra'da imam hatip mezunları 23'üncü kez bir araya geldi

Bafra\'da imam hatip mezunları 23\'üncü kez bir araya geldi
05.07.2026 15:33  Güncelleme: 15:36
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Samsun Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 23. Geleneksel Mezunlar Buluşması'nda mezunlar, öğretmenler ve eğitim camiası bir araya geldi. Dernek başkanı Hüseyin Dursun görevi bırakırken, okul müdürü Muhammet Ocak vefa kültürüne vurgu yaptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 23. Geleneksel Mezunlar Buluşması'nda mezunlar, öğretmenler ve eğitim camiası bir araya geldi.

Bafra İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Farklı dönemlerden mezunların katıldığı programda, mezunlar yıllar sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi.

Programda konuşan dernek başkanı Hüseyin Dursun, imam hatipli olmanın bir kimlik ve sorumluluk olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun yıllardır yürüttüğü dernek başkanlığı görevini bu yıl bırakacağını açıklayan Dursun, derneğin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve derneğin başkan yardımcısı Muhammet Ocak ise okulun 50 yıllık geçmişinin sadece geçen yılları değil, yetişen nesilleri ve vefa kültürünü temsil ettiğini söyledi. Okulun Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan binlerce mezun yetiştirdiğini ifade eden Ocak, mezunların her zaman okulun en önemli değerleri olduğunu dile getirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da okulun yarım asırlık eğitim geçmişiyle birçok başarılı isim yetiştirdiğini belirterek, 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Program kapsamında, uzun yıllardır dernek başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Dursun'a imam hatip camiasına yaptığı katkılar dolayısıyla dernek yönetimi ve Bafra'daki imam hatip okullarının yöneticileri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Konuşmaların ardından katılımcılara ikramda bulunulurken, program okul mezunlarından İlkadım İlçe Müftüsü Ömer Yay'ın yaptığı dua ile sona erdi.

Programa Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, okul müdürleri, mezunlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bafra'da imam hatip mezunları 23'üncü kez bir araya geldi - Son Dakika

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