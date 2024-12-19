Bağcılar\'da 182 Hafız Kıza İcazet Töreni

Yerel

Bağcılar'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 182 hafız kız, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı. Programa katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de hafız kızları tebrik etti.

Bağcılar'da hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler için Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programa; Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Sedide Akbulut, İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Her zaman onların yanında olduk

"Gökyüzünü yıldızlar, yeryüzünü hafızlar süsler" diyerek sözlerine başlayan Başkan Özdemir, "Aşk ile sevdikleri kutsal kitabımız Kuran'ı Kerimi, harfi harfine öğrenen gurur kaynağımız ve kutlu vahyin kutlu taşıyıcıları olan 182 hafız kızımızı tebrik ediyorum. Örnek kimliğinizle İslam'ın yayılmasına vesile olan bireyler olabilmeyi yüce Allah hepinize nasip eylesin inşallah. Ayrıca, bu hafız olma sürecinde emek veren hocalarımız ile gecesiyle gündüzüyle çocuklarını destekleyen, yüklerini hafifletme adına onlarla bir nevi hazırlanan anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Biz de her zaman İslam'ın yaygınlaştırılması noktasındaki kurumların yanında olan, onlara yardımcı olan ve her daim elini taşın altına koyan belediyecilik anlayışı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Mutlaka günümüzün beli bir saatini Kur'an okumaya ayıralım"

Kuran-ı Kerim okumanın iki etkisi olduğunu belirten Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ise "Bunlardan biri okunduğu anda ortaya çıkıyor. Her birimiz huşu içinde dinledik. Etkisi bir müddet sürüyor. Asıl Kuran'ın ikinci etkisi hayat boyu devam edecek. İşte o etkiyi yaşayabilmek için ne okuduğumuzu bilmemiz lazım. İnanlardan ricam. Mutlaka günümüzün beli bir saatini Kur'an okumaya ayıralım" diye konuştu.

"Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak hafız yetiştiriyoruz"

Hafızlara destek veren herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Akbulut, "Kuran aşkı ve Kuran'a hizmet, yüce Rabbimizin ne mesaj verdiğini bilerek, ona uygun yaşayarak ama günümüz dünyasında teknik, bilim ve ahlakla yetişecek bir neslin gayesi bir davasıdır. ve kurana hizmet konusunda Diyanet İşleri Bakanlığımız kadim bir hizmet gereği hafızlık eğitimine oldukça ilgi gösteriyor. Allah resulü Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak hafız yetiştiriyoruz" dedi.

"Etrafınıza ışık saçacaksınız"

İlçe Müftüsü Kayhan ise şunları söyledi: "Allah zihinlerinizi açık etsin. İnşallah hafız koruyan demektir. Siz de hafızlığınızı son nefesinize kadar koruyacak ve taşıyacaksınız. İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak ve siz etrafınıza ışık saçacaksınız." dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Konuşmaların ardından salona giren hafizeleri izleyen aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Kirazlı Kız Kur'an Kursu, Hz. Osman Kız Kur'an Kursu, Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu, İbrahim Ethem Kız Kur'an Kursu, Yeşilbağ Ulu Camii Kız Kur'an Kursu ve Seyit Çavuş Kur'an Kursunu başarıyla tamamlayan 182 kız hafıza sertifikaları ve ödülleri takdim edildi. Programın sonunda hafız kızlar taçlarını da taktı. - İSTANBUL