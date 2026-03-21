Bağdat'ta ABD Üsüne İHA Saldırısı

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait üsse, en az 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği ve tesis yakınında yangın çıktığı bildirildi.

İran ve İran destekli gruplar, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini hedef almayı sürdürüyor. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne en az 3 İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı. Saldırının yol açtığı zarara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. - BAĞDAT