Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Tomarza\'da Gerçekleşti

Tomarza'da Kaymakam Selim Eser başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Bağımlılıkla Mücadele Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, önleyici ve koruyucu faaliyetler, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirler ele alındı. Katılımcılar, bağımlılıkla mücadelede etkinliğin artırılması adına yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplum sağlığının korunması ve özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Tomarza Kaymakamı Selim Eser, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaymakam Selim Eser, gençlerin ve vatandaşların zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve önleyici faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - KAYSERİ