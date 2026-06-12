Bağımlılıkla Mücadele ve 2026 Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadele ve 2026 Projeleri

Bağımlılıkla Mücadele ve 2026 Projeleri
12.06.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Eğitim Müdürü Yahşi, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam için projeleri tanıttı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, '2026 Bağımsızlık Yılı' kapsamında kent genelindeki gazetecilerle bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Bir gencin kaybının, vatan toprağından kaybedilmiş bir karış toprakla aynı seviyede olduğunu söyleyen Yahşi, "Hiçbir çocuğumuz kaybolmasın, vatan toprağımızdan bir karış kopmasın diye hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, '2026 Bağımsızlık Yılı' kapsamında kent genelindeki gazetecilerle bir araya geldi. Balçova'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte Yahşi, ilk olarak bağımlılıkla mücadeleye ilişkin sunum gerçekleştirdi. Ardından çeşitli açıklamalarda bulunan Yahşi, "2026 yılı Yeşilay'ın başlatmış olduğu bağımsızlık yılıdır. 14 Haziran'da 81 ilde Yeşilay'ın yapmış olduğu bisiklet turu var. Biz de 14 Haziran'da Konak Meydanı'nda öğrencilerimizle birlikte Türkiye maçını izleyeceğiz. Sonrasında Kordon'da, sağlıklı yaşam bilinci kapsamında 81 ilde yapılacak olan bisiklet sürme programını gerçekleştireceğiz. Tüm İzmir halkını bu programa davet ediyoruz. Çünkü sağlıklı yaşamla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. 18 Haziran'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacağımız, 125 bin öğrencimizin, 207 okulumuzun katıldığı ve genel merkezimizin ilk defa İzmir'de uyguladığı bir program hayata geçireceğiz. Bağımsızlıkla, sağlıklı yaşamla, çocukların iradelerine hakim olmayla, doğaya, toprağa, bahçeye, sokağa, caddeye çıkmayla ilgili çok güzel bir proje olacak. Projede yarışmalar, meslek liselerimizin sunumları, liselerimizin ve üniversitelerimizin öğrencilerinin sunacağı sahne gösterileri, halk oyunları, danslar, kitap okuma kulüplerinin yapacağı etkinlikler yer alacak. 2026 Bağımsızlık Yılı'nda çocuklarımızın endüstrinin eline düşmemesi ve bağımlılıkla boğuşmaması, bağımsız, özgür, iradesine hakim, geleceğini kurgulayan, kariyerinin peşinde koşan, ailesiyle mutlu olan bir nesil yetiştirmek için bütün öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Bir gencin kaybının, vatan toprağında kaybedilmiş bir karış toprakla aynı olduğunu belirten Yahşi, "Hiçbir çocuğumuz kaybolmasın, vatan toprağımızdan bir karış kopmasın diye hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" açıklamalarına yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadele ve 2026 Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:33:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele ve 2026 Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.