Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Şahinbey Millet Kütüphanesine Tam Not - Son Dakika
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Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Şahinbey Millet Kütüphanesine Tam Not

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti ve kütüphaneye tam not verdi.

14.10.2024 16:23  Güncelleme: 16:28
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Yenişehirlioğlu'ndan Şahinbey Millet Kütüphanesine tam not

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından 8'incisi düzenlenen "Şahinbey Kitap Günleri" temalı kitap fuarına katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Şahinbey Millet Kütüphanesine tam not verdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezen AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulundu.

"Kütüphane her yaşa hitap ediyor"

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin içerik olarak zengin bir kütüphane olduğunu ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Şahinbey Millet Kütüphanesi içerik olarak çok zengin olduğu gibi toplumun her kesimine hitap eden bilgi zenginliğine sahip; Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi. Görme engelli ve işitme engelli kardeşlerimiz için ayrı bölümler yapılmış. Anaokulundan, Üniversite akademik seviyeye kadar alanlar oluşturulmuş. Bu alanlar aynı zamanda muhteşem bir mimari ile birleştirilmiş. Fiziki şartlarda estetiklik ve sunulan hizmet açısından muhteşem olmuş. Herhangi bir kütüphaneye bağlanmak istiyorsanız internet bağlantısı var. Keşke genç olsaydım ve Şahinbey'de yaşıyor olsaydım. Bu kütüphanedeki havayı teneffüs etmek başka bir enerji. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu. Bu kadar devasa eserleri kısa sürede tamamlayarak şehre kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Şahinbey Millet Kütüphanesine Tam Not - Son Dakika

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