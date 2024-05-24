Bahar Sertdemir, Onno Tunç'un unutulmaz eseri 'Ayrılıklar Bitmez'e yeniden hayat verdi - Son Dakika
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Yerel

Bahar Sertdemir, Onno Tunç'un unutulmaz eseri 'Ayrılıklar Bitmez'e yeniden hayat verdi

Bahar Sertdemir, Onno Tunç\'un unutulmaz eseri \'Ayrılıklar Bitmez\'e yeniden hayat verdi

Türk müziğinin efsanevi bestecisi Onno Tunç'un anısına yaşatmak isteyen şarkıcı Bahar Sertdemir, Sezen Aksu'ya ait olan 'Ayrılıklar Bitmez' şarkısını yeniden yorumlayarak klip çekti. Klibin yönetmenliğini Ayberk Özsoy üstlendi ve proje sosyal medyada büyük ilgi gördü.

24.05.2024 11:27
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Türk müziğinin efsanevi bestecisi Onno Tunç'un anısına yaşatmak isteyen şarkıcı Bahar Sertdemir, sözleri Sezen Aksu'ya ait olan ünlü bestecinin unutulmaz eseri "Ayrılıklar Bitmez"e yeniden hayat vererek klip çekti. Klibin yönetmen koltuğunda Ayberk Özsoy'un oturduğu proje, sosyal medyada da ilgi gördü.

Efsanevi besteci Onno Tunç'un anısına duygu dolu bir proje hayata geçirildi. Genç şarkıcı Bahar Sertdemir, stüdyoya girerek usta bestecinin "Ayrılıklar Bitmez" isimli şarkısını yeniden yorumladı. Sözleri ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya ait olan parçayı duygu yüklü bir şekilde seslendiren Sertdemir, performansıyla beğenildi.

Onno Tunç'un anısını yaşatmayı amaçlayan proje özenle hazırlanırken, Yönetmen Ayberk Özsoy da bu duygusal yolculuğu önemli bir esere dönüştürerek şarkıya klip çekti. Projede Müzik Direktörü olarak Ali Sertdemir de görev aldı.

"Benim için büyük onur"

İzleyenlerin kalplerinde derin izler bırakan ve yüreklere dokunan şarkıya yeniden hayat veren Bahar Sertdemir, "Onno Tunç, benim ve birçok müzisyenin ilham kaynağı olmuştur. Onun anısını yaşatmak ve eserine kendi yorumumu katmak benim için büyük bir onur. Bu şarkıyı seslendirirken hissettiğim hüzün ve özlem tarif edilemezdi. Umarım izleyiciler de bu duyguları hisseder ve Onno Tunç'un müziği yeniden yaşar" dedi. Bahar Sertdemir'in yeniden hayat verdiği şarkı, sosyal medyadada ilk günden ilgi gördü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahar Sertdemir, Onno Tunç'un unutulmaz eseri 'Ayrılıklar Bitmez'e yeniden hayat verdi - Son Dakika

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