İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerine katıldı. Bakan Çiftçi, komisyon çalışmalarına verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme kısa sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Bakan Çiftçi'yi makamının kapısına kadar çıkarak uğurladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.