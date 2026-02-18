Bahçelievler\'de pedallar sağlık ve çevre için döndü: 38\'inci bisiklet çekilişi yapıldı

Bahçelievler'de sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen aylık Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nin 38'incisini gerçekleştirdi. 100 çocuk daha bisiklet sahibi oldu.

Bahçelievler Belediyesi, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlediği aylık Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nin 38'incisini gerçekleştirdi. Yoğun katılımla düzenlenen programda 100 çocuk daha bisiklet sahibi oldu. Etkinlik Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törende, sosyal medya üzerinden yapılan başvurular arasından kura ile belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre proje kapsamında bugüne kadar toplam 3 bin 701 bisiklet çocuklara ulaştırıldı. Her ay düzenli olarak sürdürülen çekiliş uygulamasıyla 100 çocuğa bisiklet verilmeye devam edileceği bildirildi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın ve çevre bilincinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bahadır, "3 yıldır bisiklet dağıtıyoruz. Bugün 38'incisini düzenliyoruz. Her ay 100 komşumuza bisiklet hediye ediyoruz. İlçemizde bisiklet yolları inşa ettik. Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek bizim görevimiz. Hedefimiz, Bahçelievler'de sporun hayatın doğal bir parçası haline gelmesidir" dedi.

Velilere de seslenen Bahadır, "Çocuklarımızı mükemmel değil merhametli yetiştirmemiz gerekiyor. Yetiştirme tarzı farklı olabilir ancak çocuklarımızı merhametli yetiştirirsek hayatta zaten başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

Dağıtım sürecinin şeffaflık esasına göre yürütüldüğünü belirten Bahadır, başvuruların belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden alındığını ve kazananların kura yöntemiyle belirlendiğini söyledi. Amaçlarının tüm çocuklara ulaşmak olduğunu ifade eden Bahadır, projeyle birlikte ilçede bisiklet kullanım kültürünü kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. - İSTANBUL