Bahreyn'den Güvenli Alan Uyarısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu duyurarak halka güvenli alanlara sığınma çağrısında bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları Körfez ülkelerinde tansiyonu yükseltti. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu bildirildi. Halkın paniğe kapılmaması gerektiği vurgulanarak, "Herkese en yakın güvenli alana sığınma çağrısında bulunuyoruz" denildi. Saldırıların önlenip önlenmediği ve olası hasar durumu konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Kuveyt'e yönelik saldırılar misilleme şüphesine yol açmıştı

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 İran insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla Goruk ve Keşm adasındaki İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerinin vurulduğunu açıklamıştı. ABD ordusunun açıklamasından kısa bir süre sonra, Kuveyt yeni füze ve İHA saldırılarının hedefi olmuştu. Kuveyt'e yönelik saldırılar ülkedeki ABD varlıklarına yönelik İran misillemesi şüphesine yol açmıştı. - MANAMA