Bakan Göktaş, devlet destekli çocuklarla birlikte huzurevi ziyareti gerçekleştirdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletdesteğindekiçocuklarla birlikte huzurevine giderek yaşlıları ziyaret etti, onlarla bayramlaştı.

Göktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi'nde görev yapan ve bakım altındaki çocuklarla Pursaklar ilçesindeki Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutlayan çocuklara huzurevi sakinleriharçlık ve çikolata verdi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar gösterilen ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Yaşlılarla tek tek sohbet eden Göktaş, "Çocuklarımızı alıp siz büyüklerimizin yanına geldik. Ellerinizi öpüp bayramınızı kutlamak istedik. Sizlerle bir arada olmak, büyüklerimizin duasını almak çok önemli, Allah sizleri başımızdan eksik etmesinsağlıklı,mutlu, nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Bakan Göktaş'ın "Bugün ne öğrendik" diye sorması üzerine çocuklar, "Bayramlaşmayı, büyüklerimize sevgi,saygı göstermeyi ve paylaşmayı" yanıtını verdi. Ziyaret sırasında 10 yaşındaki Musa'nın okuduğu "Sakarya Türküsü" şiiri huzurevi sakinlerinden büyük alkış aldı.

Öte yandan Bakan Göktaş, huzurevi öncesi Etimesgut'ta yaşayan 15 Temmuz şehidi Erkan Yiğit'in ailesini de ziyaret etti.

Şehidin eşi, annesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, başsağlığı dilediği şehit ailesinin bayramını da kutladı. Bakan Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim, eşine Türk bayrağı ile çocuklarına çeşitli hediyelerverdi. - ANKARA