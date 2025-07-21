Bakan Kurum Malatya\'daki İnşaatları Denetledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında değerlendirdi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

Yapımı tamamlanan valilik binasında inceleme

Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve gelecek ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yaptı. Bakan Kurum, valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

"Çalışmazsanız ben de gereğini yaparım"

Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu. Bakırcılar Çarşısı'nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Bakan Kurum, müteahhitlerden inşaatlar hakkında bilgiler aldı. İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum bu sayının yetersiz olduğunu belirtip, "Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vesaire bitecek" dedi.

"Burayı ben özellikle gece takip edeceğim"

Bakan Kurum, müteahhidin "Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz" sözlerine, "Toplantı yapmayın, iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de" yanıtını verdi. - ANKARA