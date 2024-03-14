Yerel

Bakan Yunaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yunaklı ile görüşürken bir anda baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı. Neden bayıldığı henüz öğrenilemeyen kadın daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Yumaklı valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Bakan Yunaklı kendisiyle görüşmek isteyen bir aile görüşerek onların sıkıntılarını dinledi. Hastaları için Bakan Yunaklı'dan destek isteyen aile üyesinden kadın olan henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten ötürü baygınlık geçirdi. Bakan Yunaklı'nın yanında bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri bayılan kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Öte yandan ailenin destek istediği hastalarının da yeniden kontrol edileceği öğrenildi.