Bakanlık: Hayvan Pazarları Bilinçli Kapatılmadı - Son Dakika
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Yerel

Bakanlık: Hayvan Pazarları Bilinçli Kapatılmadı

09.07.2025 13:58
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Tarım Bakanlığı, hayvan pazarlarının kapatılmasının yapay etle ilgili asılsız iddialar olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay et üretiminin önünü açmak için hayvan pazarlarının 'bilinçli kapatıldığı' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son zamanlarda sosyal medyada yer alan 'hayvan pazarlarının bilinçli kapatıldığı' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya mecralarında Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvan pazarlarını bilinçli şekilde kapattığı, bu uygulamanın 'yapay et üretiminin önünü açmak' amacı taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda 'bahane edildiği' yönünde asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamakta, kamuoyunda yanlış algı oluşturarak hayvancılık sektöründe emek veren tüm kesimlerin çabalarını gölgelemektedir. Bu nedenle hususların kamuoyuyla paylaşılması zaruri hale gelmiştir. Hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin ve teknik bir salgın yönetimi tedbiridir. Bu uygulama sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede uluslararası hayvan sağlığı normları doğrultusunda düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama ilk kez yapılmamaktadır. Örneğin 2023 yılında SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Bu uygulama, hastalığın yayılımını önlemek için alınmış ulusal ölçekteki en güçlü önlemlerden biri olmuştur. Ayrıca daha önceki yıllarda farklı şap virüs tiplerinin görülmesi üzerine bölgesel olarak hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirilmiş ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu uygulamalar, ilgili valiliklerin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yapılmıştır."

"Yapay et üretiminin önünü açacak iddiası tamamen hayal ürünüdür"

Açıklamada pazarların kapatılmasını yapay etle ilişkilendirmenin gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından yapılan bu uygulamanın Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, yapay et üretiminin önünü açacak iddiası da tamamen hayal ürünüdür. Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımız tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir. Hayvancılık sektörüne ve üreticilerimize zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulama Bakanlığımız gündeminde yer almamaktadır. Aksine hedefimiz yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkımızın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda yayılan bu tür asılsız, spekülatif ve bilim dışı iddialara itibar edilmemesinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Resmi bilgi ve açıklamaların yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kanallarından yapıldığı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu kaynakların esas alınmasının önem arz ettiği vurgulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm uygulamalarda bilimsel veriler, saha analizleri ve kamu yararı gözetilmekte olup, üreticinin, sektör paydaşlarının ve tüketicilerin haklarının korunduğu bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakanlık: Hayvan Pazarları Bilinçli Kapatılmadı - Son Dakika

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