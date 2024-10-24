Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu, Ankara\'daki saldırıyı lanetledi

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Bakırköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 4. Birleşimi, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda konuşan Başkan Ovalıoğlu, Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi (TUSAŞ)'ne düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Bakırköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 4. Birleşimi, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında gerçekleşti. Bakırköy Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planının kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıda konuşan Başkan Ovalıoğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi (TUSAŞ)'ne düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Oturumu açan Başkan Ovalıoğlu daha sonra, "Bugün tatsız bir gündemle başlıyoruz maalesef. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ'ın tesislerinde saat 16.40 sıralarında hain bir terör saldırısı gerçekleşti. Saldırıda şehit ve yaralıların olduğunu öğrendik. Bu hain saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadeleriyle saldırıyı lanetledi.

Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Konuşmanın ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi. Bakırköy Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesinin yer aldığı 2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oylandı. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL