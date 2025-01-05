Bakırköy Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği

Bakırköy Belediyesi\'nden Geri Dönüşüm Seferberliği

Bakırköy Belediyesi, evlerden atık toplama sistemine geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile geri dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlara atıkları ayrıştırmaları ve doğaya kazandırmaları için çağrıda bulunuluyor.

05.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:27
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Bakırköy Belediyesi, atıkları ilçe genelinde bulunan kumbaraların yanı sıra vatandaşların evlerinden alarak ayrıştırılmak ve geri dönüştürülmek üzere atık toplamak merkezine götürüyor.

Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak topladığı atıklar ayrıştırılmak ve geri dönüştürülmek üzere atık toplama merkezine götürülüyor. İlçe genelinde atık kategorilerine göre bulunan kumbaraların yanı sıra kağıt, plastik, metal ve elektronik atıklar da işletmelere vatandaşların adreslerine gidilerek ekipler tarafından alınıyor. Mahallelileri çevre sağlığı konusunda bilinçlendirmek ve geri dönüşüm sürecine teşvik etmek için artırılan çalışmalar ile 3 kilograma kadar olan atık yağlar mahalle muhtarlıklarında toplanırken 3 kilogram ve üstü atık yağlar yine vatandaşların evlerinden toplanıyor.

"Geleceğimizi çöpe atmayalım, atıkları doğaya geri kazandıralım"

Bakırköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde Çevre Mühendisi olarak görev yapan Tuğba Güleryüz, "Belediyemizce ambalaj atıklarını düzenli bir şekilde evlerden toplama sistemine geçtik. Bununla alakalı belirli günler belirleyip web sitemizde duyurusunu yaptık. Vatandaşlarımız evlerinde kağıt, karton, plastik ve metal gibi geri dönüşüm atıklarını biriktirerek belediyemizi aradıkları takdirde, ekiplerimiz evlerinden atıkları teslim almakta. Vatandaşlar ayrıca cam atıklarını mahallelerimizde bulunan cam kumbaralarına atabilirler. Tekstil atıklarını yine aynı şekilde mahallelerimizdeki tekstil kumbaralarına atabilirler. Bitkisel atıkları ise 3 kilogramın üstünde olduğu takdirde evlerden alabiliyoruz. 3 kilogramın altında ise mahalle muhtarlıklarına teslim edebilirler. Herkese atıklarını biriktirerek bize teslim etmesini tavsiye ediyoruz. Geleceğimizi çöpe atmayalım, atıkları doğaya geri kazandıralım" dedi.

"Elimizden geldiğince geri dönüşüme destek olmaya çalışıyoruz"

Bakırköy Belediyesinin geri dönüşüm konusunda yapmış olduğu çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Yusuf Yağmur, "Belediyemizin geri dönüşüm konusunda yapmış olduğu çalışmaları memnuiyetle karşılıyoruz. Biz de çalıştığımız firmadaki kartonları ve naylon poşetleri ayrı bir yerde biriktirerek geri dönüşüm aracı geldiğinde teslim ediyoruz. Vatandaş olarak elimizden geldiğince geri dönüşüme destek olmaya çalışıyoruz. Güzel bir uygulama, her yerde olmasını tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Bakırköy, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Seferberliği - Son Dakika

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