Bakırköy'de aileler ve çocukları otizmli Mehmet Eres için yürüdü

Bakırköy'de Engelli Bakım Merkezi'nde hayatını kaybeden otizmli Mehmet Eres için yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Doğal ölüm değil, eziyet sonucu kriz geçirme var" dedi.

Büyükçekmece'de 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in 5 yıldır kaldığı bakımevinde kötü muamele ve işkenceye maruz bırakılarak ölümüne sebep olunduğu iddia edilmesi üzerine Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yürüyüş yapıldı. 24 Temmuz'da vefat eden Eres için ailesi otopsi yapılmasını istedi. Özel gereksinimli aileler, çocuklarıyla birlikte Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından İstanbul Caddesi'nde yürüyüş yapıldı. Otizmli çocuklarıyla meydana gelen aileler, pankart açarak sloganlar attı.

"Doğal ölüm değil, eziyet sonucu kriz geçirme var"

Doğal bir ölüm olmadığını ileri süren Mehmet Eres'in halası Emel Şen, "Otopsi raporunun beklendiğini söylüyorlar. Otopsi raporu neye göre bekleniyor? Zaten eziyet sonucu ölüm var. Doğal ölüm değil, eziyet sonucu kriz geçirme var. Bize verilen görüntülerde 15 dakikası gösterildi. Görüntülerde sadece boğulma anı vardı. Ondan da emin olmadıkları için asayişe gönderildi. Son 8 saatte yapılan eziyetlerin sonucunu bize kim açıklayacak? Görüntüleri izlediğimizde çocukların eziyet çektirildikten sonra belinden ve ayaktan bağlanmaları, ters kelepçe ile bağlanmaları gözüküyor. Bunu bakanlığın onayladığını söylüyorlar. Bu kurum hala faaliyette, hala tutuklama yok. Biz sesimizi daha ne kadar duyurabiliriz. Bir Mehmet daha mı ölmesi lazım? Lütfen artık sesimizi duyun. Evde otizmli bir çocuğum daha var. Bugün ben ölürsem yarın ona ne olacağından korkuyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kurumun acilen kapatılmasını talep ediyoruz"

Kurumun acilen kapatılmasını istediğini belirten otizmli çocuk sahibi Bahattin Demir, "İnsanlık dışı bir uygulama ile hayatını kaybeden Mehmet'in durumu bizleri derinden sarsmıştır. Amacımız Mehmet Eres gibi bakımevinde şiddete maruz bırakılan çocukların sesi olmak ve yaşadığımız sıkıntıları dile getirmektir. Bu kurumun acilen kapatılmasını talep ediyoruz. Çünkü şu an orada hiçbir çocuğumuzun can güvenliği yok. Hastanede yaşlı bir kadına yapılan zulüm videolarından sonra faaliyetleri durdurulmuştur. Bu bakımevinde yaşanan olay ölümle sonuçlanmasına rağmen neden hala kapatılmadı? Bakımevi denetimlerinin arttırılmasını ve liyakatli, ahlaklı personellerin işe alınmasını talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL