Bakırköy\'de Yol Çökmesi Esnafı ve Sürücüleri Mağdur Ediyor

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Bakırköy'de bir hafta önce yolda çökme yaşandı. Yolun yapılmaması ve trafiğe kapatılması esnafı ve sürücüleri zor duruma düşürdü.

Bakırköy Florya'da bulunan Marmaray hattının geçtiği aynı zamanda sahil ve E-5 bağlantı noktasında bulunan Kır Serdar sokağında bir hafta önce çökme meydana geldi. Çökmenin ardından sokak trafiğe kapatılırken belediye ekipleri çalışma başlattı. Ancak ekipler çökmeyi doldurduktan sonra alandan ayrılarak başka bir çalışma gerçekleştirmedi. Sabah ve akşam saatlerinde çok büyük yoğunluğun yaşandığı yol nedeniyle sürücüler büyük zorluk yaşarken çevrede bulunan esnafta yolun kapalı kalması nedeniyle işlerinin durduğunu belirterek isyan etti.

Kapanan yol nedeniyle il yapamadıklarını belirten Fuat Gökyürek "Bir haftadır burası kapalı yer altında çalışma varmış yol çökmesi var bu tren yolu çökecek diye yolu kapattılar iyice biz de bekliyoruz insanlar burada rezil oldu bir haftadır Florya kilit burası beşe bağlanıyor ayrıca sahil yoluna da bağlanıyor bütün Florya'dan çıkanlar burada kitleniyor risk var diye kapattılar ama herhangi bir çalışmada yapılmıyor. Bıraktılar gittiler böyle. İnsanlar mağdur yolu kapattılar yukardan kimse gelemiyor. Akşamları bu yolda insanlar kavga ediyor. Belediye uğraşmıyor, esnaf mağdur iş güç yapamıyor yazık günah" diye konuştu - İSTANBUL