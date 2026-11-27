Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, kasım ayı denetimleri kapsamında Bala Hatun Yurdu'nun yemekhanesinde incelemelerde bulunuldu.

Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve İl Müdürlüğü diyetisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde; öğrencilerin daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, yurtlarda barınan öğrencilerin sağlığı ve memnuniyeti için denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.