Bala Hatun Yurdu yemekhanesinde kasım ayı denetimi ekiplerce yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kasım ayı kapsamında Bala Hatun Yurdu yemekhanesinde denetim yaptı. Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve diyetisyenlerin katıldığı incelemede öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik beslenmesi değerlendirildi; denetimler sürecek.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, kasım ayı denetimleri kapsamında Bala Hatun Yurdu'nun yemekhanesinde incelemelerde bulunuldu.
Yurt Hizmetleri Müdürü Cüneyt Coşkun ve İl Müdürlüğü diyetisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde; öğrencilerin daha kaliteli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda beslenmelerine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, yurtlarda barınan öğrencilerin sağlığı ve memnuniyeti için denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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