Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi - Son Dakika
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Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi

23.02.2022 15:43
Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi

Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında Yusuf Özbakır yeniden başkan seçildi.

Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında Yusuf Özbakır yeniden başkan seçildi.

Kaymakamlık toplantı salonun da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Oltu Balcılar Birliği olağan genel kurul toplantısında yeniden başkan seçilen Yusuf Özbakır, "Üyelerimizin üretmiş olduğu organik balları gerçek değerinde pazarlamak ve gerekli tanıtımını yapmak için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Oltu Balcılar Birliği olarak bütün üyelerimizin her zaman yanlarında ve de her türlü desteği sağlayacağız. Oltu ve köylerimizde üretilen balı marka haline getireceğiz" dedi. - ERZURUM

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İstiklal Marşı, Kaymakamlık, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balcılar Birliği başkanlığına Özbakır yeniden seçildi - Son Dakika


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