 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balçova'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi - Son Dakika
Üye Girişi

Balçova'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi

Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Yeni Yıl Partisi'nde engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Meclis Üyeleri de katılıp dans ederek ve hediyeler vererek eğlenceye ortak oldu. Başkan Çalkaya, engelli vatandaşlara ve ailelerine desteklerinin süreceğini belirtti.

Balçova\'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi
29.12.2023 - 16:15,
Abone Ol

Balçova'da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan engelli bireyler, aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. 2024 yılına umutla ve heyecanla giren vatandaşların eğlencesine Başkan Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri de pistte dans ederek ve hediyeler vererek katıldı.

Balçova Belediyesi'nin ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için geleneksel hale getirdiği Engelsiz Yeni Yıl Partisi bu yılda coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği partiye Balçova'daki engelli bireyler aileleri ile birlikte katıldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis üyeleri birlikte dans ederek, oyunlar oynayarak gönüllerince bir yılbaşı kutlaması yaptı. Hep birlikte yeni yıl pastasını kesen gençlere yeni yıl hediyeleri verildi.

Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Ülke olarak zor ve acı dolu günlerden geçiyoruz. Ancak, engelli bireylerin umutlarını hep taze tutmak gibi bir sorumluluğumda var. Bu yüzden onlarla bir araya gelerek umutlarımızı tazeledik. Balçova'da her zaman büyük bir aile olduğumuzu üstüne basa basa söylüyorum. Bu aile olmanın en güzel örneğini de zor zamanlarda birbirimize destek olarak gösteriyoruz. Biz bu yüzden hem engelli vatandaşlarımıza hem de onlarla birlikte hayatın zorluklarını üstlenen ailelerine destek veriyoruz. Balçova'nın Güneş Yüzlü çocuklarına belediyemizin kapıları her zaman sonuna kadar açık olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fatma Çalkaya, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balçova'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi - Son Dakika


18:01
Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti Yeni yönetimin hiç affı yok! Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti
17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:09:01. #1.12#
SON DAKİKA: Balçova'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement