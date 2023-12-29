Balçova\'da Engelli Vatandaşlar İçin Yeni Yıl Partisi

Balçova'da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan engelli bireyler, aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. 2024 yılına umutla ve heyecanla giren vatandaşların eğlencesine Başkan Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri de pistte dans ederek ve hediyeler vererek katıldı.

Balçova Belediyesi'nin ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için geleneksel hale getirdiği Engelsiz Yeni Yıl Partisi bu yılda coşkuyla kutlandı. Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masası ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği partiye Balçova'daki engelli bireyler aileleri ile birlikte katıldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye Meclis üyeleri birlikte dans ederek, oyunlar oynayarak gönüllerince bir yılbaşı kutlaması yaptı. Hep birlikte yeni yıl pastasını kesen gençlere yeni yıl hediyeleri verildi.

Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Ülke olarak zor ve acı dolu günlerden geçiyoruz. Ancak, engelli bireylerin umutlarını hep taze tutmak gibi bir sorumluluğumda var. Bu yüzden onlarla bir araya gelerek umutlarımızı tazeledik. Balçova'da her zaman büyük bir aile olduğumuzu üstüne basa basa söylüyorum. Bu aile olmanın en güzel örneğini de zor zamanlarda birbirimize destek olarak gösteriyoruz. Biz bu yüzden hem engelli vatandaşlarımıza hem de onlarla birlikte hayatın zorluklarını üstlenen ailelerine destek veriyoruz. Balçova'nın Güneş Yüzlü çocuklarına belediyemizin kapıları her zaman sonuna kadar açık olacak" dedi.