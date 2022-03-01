Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor - Son Dakika
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Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor

01.03.2022 10:12
Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Gece Kadın Yürüyüşü" düzenleyecek olan Balçova Belediyesi hazırlıklarına devam ederken, Balçovalı kadınlar da yürüyüşte taşıyacakları pankartları hazırlıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Gece Kadın Yürüyüşü" düzenleyecek olan Balçova Belediyesi hazırlıklarına devam ederken, Balçovalı kadınlar da yürüyüşte taşıyacakları pankartları hazırlıyor.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinlik düzenleyerek kadınların sesini yükseltmesine aracı olan Balçova Belediyesi, bu yıl "Gece Kadın Yürüyüşü" düzenleme kararı aldı. 8 Mart gecesi Balçova Ata Caddesi'nde başlayıp belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda sonlanacak yürüyüş için Balçovalı kadınlar da kendi düşüncelerini yansıtan pankartları hazırlamaya başladı. Aktivist Sanatçı Azize Çelik Baş tarafından gönüllü olarak desteklenen kadınlar, kendi pankartlarını taşımanın heyecanını yaşıyor. Balçova'daki Gece Kadın Yürüyüşü'nün ardından Sanatçılar Sıla Topçam ve Efe Elmas da "Bilge Kadın Hikayeleri" adlı bir sunum yapacak.

"Eşitlik Kenti Balçova"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir önem verdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçova, kadın hareketinin öne çıktığı bir ilçe. Biz de bu yıl 'Eşitlik Kenti Balçova' temasıyla bir gece yürüyüşü düzenleyeceğiz. Kadınların da hayatın her alanında erkeklerle eşit olduğunu tüm platformlarda dile getireceğiz. Ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade eden Balçovalı kadınların, toplumun tüm kesimlerine örnek olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor
Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor
Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Cumhuriyet Meydanı, Eşitlik, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balçovalı kadınlar pankartlarını hazırlıyor - Son Dakika


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