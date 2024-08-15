Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey\'de Vatandaşlarla Buluştu

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında Dursunbey'de vatandaşlarla bir araya geldi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte talepleri dinleyen Başkan Akın, Dursunbey için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçede düzenlenen Halk Günü Buluşmalarının yeni durağı Dursunbey oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Başkan Ahmet Akın'a; Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Dursunbey İlçe Başkanı Mustafa Kemal Aydınöz, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ve daire başkanları da eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Akın; dilek, öneri ve talepleri tek tek not aldı. Dursunbey Halk Günü'ne katılım yoğun olurken Başkan Akın, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte vatandaşların en iyi hizmete ulaşmaları için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

"Omuz omuza çalışacağız"

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile iş birliği içinde çalışacaklarının altını çizen Başkan Ahmet Akın "Tüm ekiplerimizle birlikte el ele, kol kol vereceğiz. Dursunbey için elimizden ne geliyorsa ardımıza koymayacağız. Bizim kreş sözümüz var. O kreşi yapacağız. Bir idealim var. Balıkesir'in tüm ilçelerinde ve tüm köylerinde yolu yapılmayan hiçbir yer kalmayacak. Ben bunu istiyorum. Ayrıca şiir akşamlarını ben de çok severim. Dursunbey'de yapılan 'Şiir Akşamları' devam edecek. Biz de destekleyeceğiz. Hatta Ramazan Başkanım da müsaade ederse birlikte yapacağız. Birlikten kuvvet doğar. İlçemizde camilerimiz pırıl pırıl olacak. Mezarlıklarımız da Allah'ın izniyle tertemiz olacak. Seçimde bir söz vermiştik. 10 Numara Kart diye. Biz o kartları bastık. Adaletli bir şekilde Allah'ın izniyle bu destekleri sağlayacağız. Barana gecelerine de sonuna kadar birlikte sahip çıkacağız. Onu büyüteceğiz. Omuz omuza çalışacağız inşallah" dedi.

"Dursunbey için gece gündüz çalışıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde rutin Halk Günü Buluşmaları gerçekleştireceklerini söyleyen Başkan Akın "Dursunbey Halk Günü Buluşmamızı gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem onların taleplerini dinledik hem de Dursunbey için yapacaklarımızı ve Balıkesir vizyonumuzu anlattık. İlçemizin tüm ihtiyaçlarını biliyor ve gereğini adım adım yapıyoruz" İfadelerini kullandı.

"Ahmet Başkanımıza bizi çok mutlu etti"

Başkan Ahmet Akın'ı, Dursunbey'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mevlüt Kaya "Ahmet Başkanı milletvekilliğinden beri çalışıyoruz. Sempatik, kendini halka sevdirmiş. Halkın dertlerini dinleyerek gerekeni yapıyor. Çok güzel bir çalışma yapıyor." dedi.

Dursunbey'de böyle bir buluşmanın ilk defa yapıldığını belirten Mehmet Ali Varol "İyi de oldu. Her şey istişare ve birlikte çalışmayla olur. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemize iyi ki geldi. Ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR