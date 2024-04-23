Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Çocuklara Koltuğunu Devretti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Çocuklara Koltuğunu Devretti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Çocuklara Koltuğunu Devretti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı. Aybüke Erdin ve Muhammed Yasir Çıkrıkçı makam koltuğuna oturunca çocuklar için 'Çocuk Meclisi' kurulması talimatını verdi.

23.04.2024 10:44  Güncelleme: 10:47
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara bıraktı. Aybüke Erdin ve Muhammed Yasir Çıkrıkçı makam koltuğuna oturunca çocuklar için 'Çocuk Meclisi' kurulması talimatını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balıkesir'de makam koltuklarının çocuklara devredilmesi ile kutlanmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Aybüke Erdin ve 6. sınıf öğrencisi Muhammed Yasir Çıkrıkçı'ya devretti. Koltuğa oturan Aybüke Erdin, çocukların şehir yönetiminde daha fazla söz sahibi olmaları için çocuk meclisinin kurulmasını istedi. Başkan Ahmet Akın ise 'Bugün başkan sizsiniz. Derhal talimat verin, meclis kurulumu için hazırlıklar başlasın' dedi. Erdin, aynı zamanda Ali Şuuri Okulu'nda okuduğunu ve okul bahçesinin zeminin bozuk olduğunu, kendisinin ve arkadaşlarının düşerek yaralandığını bu nedenle zemini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgilenmesini istedi. Başkan Ahmet Akın ise, zemininde bozukluk olan okulları Aybüke ile gezeceklerini ve gereken müdahalelerin yapılacağını söyledi.

Makamın bir diğer misafiri ise Muhammed Yasir Çıkrıkçı oldu. Bir süre önce lösemi rahatsızlığını atlatan Çıkrıkçı da, alacağı kararların Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olacağını ifade ederken Balıkesir'e bir çocuk hastanesi açılması istediğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Çocuklara Koltuğunu Devretti - Son Dakika

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