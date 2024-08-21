Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Mahallelerdeki Çocuklara VR Gözlüğü Tanıtıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklara VR sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılıyor.

Kırsal mahallelerdeki çocukları sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Bandırma Vapuru'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bandırma'daki çocuklara bu heyecanı yaşattı. Bandırmalı çocuklar, Atatürk'ü gördüğüne çok sevindi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kırsal mahallelerdeki çocuklara VR sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; çocukları önce Bandırma Vapuru'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturmaya ve hemen ardından ise Roller Coaster heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında kırsal mahalleleri gezerek çocuklara Bandırma Vapuru'nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıran Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Bandırma'da Çepni ve Doğanpınar kırsal mahallelerindeki çocukları VR sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturdu.

"Çocuklarımızın Gelişimine Katkı Sunuyor'

Köylerine böyle bir hizmet getirdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a, teşekkürlerin ileten Çepni Mahallesi Muhtarı İsmail Köymen "Çocuklar çok eğlendi. Mahallemizin çocuklarını çok mutlu gördük. Bu etkinliklerin devamının gelmesini isteriz. Çocuklarımızın gelişimi için bu tür etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Etkinlikler, çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyor." diyerek mahallelerinde çocukların VR gözlük sayesinde güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Eylül Eker "Çok eğlenceli, güzel bir etkinlikti. Sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımda önce hız trenine bindim, yolculuğa çıktım. Sonra Bandırma Vapurunda Atatürk'ü gördüm. Bana selam verdi. Çok heyecanlandım. Harika bir duyguydu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerin yeniden gelmesini istiyorum." dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde eğlenceli zaman geçirdiğini söyleyen Elanur Köklü "Sanal gerçeklik gözlüğü ile çok güzel zaman geçirdik. Gözlüğü taktığımda ilk önce trende papağan ve denizde köpekbalığı gördüm. Çok heyecanlıydı. Bandırma Vapuru yolculuğunda da Atatürk'ü gördüm ve çok mutlu oldum. Oyunları da beğendim. Başkanımız Ahmet Akın'a da çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Ali Emir Yener "Etkinlikte hız treni ve Bandırma Vapuru'nu yakından gördüm. Atatürk'ü görmek, onun eşyalarını ve tablolarını görmek beni heyecanlandırdı. İskeleye çıktığımda Atatürk ve silah arkadaşlarının konuşma anlarına şahitlik ettim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a bizi bu etkinlikle buluşturduğu için çok teşekkür ederim." dedi.

VR gözlüğüyle çıktığı yolculuğu çok beğendiğini ifade eden Zeynel Bartu Biçer "Bayağı güzel bir etkinlikti. Mesela o trenli oyundayken yerde deniz vardı, üstte papağan vardı. Atatürk'ü gördüğümde çok sevindim. O oyunda da keyifli zaman geçirdim. Başkanımız Ahmet Akın'a bizlere bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu. - BALIKESİR