Balıkesir’de vali yardımcısı ve kaymakam atamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir’de vali yardımcısı ve kaymakam atamaları

17.06.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklanan kararname ile Balıkesir'de görev yapan Vali Yardımcıları ve kaymakamlar başka illere atanırken, yerlerine 7 vali yardımcısı ve kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Balıkesir dahil olmak üzere toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararname ile Metin Arslanbaş, Karesi Kaymakamlığından İzmir Dikili Kaymakamlığına, Hasan Yaman, Ayvalık Kaymakamlığından İzmir Bergama Kaymakamlığına, Engin Aksakal Bandırma Kaymakamlığından İzmir Bayraklı Kaymakamlığına, Faruk Atar, İvrindi Kaymakamlığından Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamlığına, Muttalip Çetin, Dursunbey Kaymakamlığından Siirt Eruh Kaymakamlığına, Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Kaymakamlığından Ankara Vali Yardımcılığına ve Ali Edip Budan, Balıkesir Vali Yardımcılığından Muğla Menteşe Kaymakamlığına atanırken, Gökhan Gürbüzerol, Tekirdağ Marmaraereğlisi Kaymakamlığından Altıeylül Kaymakamlığına, Recep Öztürk Bursa Kestel Kaymakamlığından Bandırma Kaymakamlığına, Ömer Çimşit Isparta Eğirdir Kaymakamlığından Ayvalık Kaymakamlığına, Musa Ayyıldız Denizli Serinhisar Kaymakamlığından Dursunbey Kaymakamlığına, Murat Büyükköse Afyonkarahisar Vali Yardımcılığından Karesi Kaymakamlığına Aydın Memuk, Manisa Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına ve Eyüp Kaykaç, Sakarya Vali Yardımcılığından Balıkesir Vali Yardımcılığına atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir’de vali yardımcısı ve kaymakam atamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Dünya Kupası’nda olay görüntü Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı
İran’da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi İran'da protesto liderlerine idam cezası infaz edildi
Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor Halkalı-Havalimanı arası 30 dakikaya düşüyor
Turizm tesislerinde yeni dönem Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi zorunlu hale geldi
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

10:42
Montella’dan Paraguay maçı öncesi neşter İlk 11’de 3 değişiklik
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:19:04. #7.13#
SON DAKİKA: Balıkesir’de vali yardımcısı ve kaymakam atamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.