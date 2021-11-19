Balıkesir'de eski eşya meraklıları mezatta buluştu - Son Dakika

Balıkesir'de eski eşya meraklıları mezatta buluştu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, eski eşya mezadı eski meraklılarını buluşturdu. Şehit Turhan Bayraktar Parkında düzenlenen mezatta yüzlerce eşya satıldı.

Burhaniye'de düzenlenen eski eşya mezadı Edremit Körfezindeki eski eşya meraklılarını bir araya getiriyor. Mezatta günümüzde üretimden kalkan yüzlerce eşya yeni sahibini buluyor. Cuma günleri yapılan mezada Edremit Körfezindeki ilçelerden çok sayıda eski eşya meraklısı katılıyor. Mezada Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği de destek veriyor. Mezada destek olduklarını anlatan Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Şükrü Baykal, "Çabamız Burhaniye'yi insanlara tanıtabilmek. Bunun için kışın yapılabilecek tek şey mezat. Mezada pek çok yerden katılanlar var. Balıkesir'den de gelen var. Ayvalık'tan gelen var. Körfezden farkla yerlerden gelenler var. Tabii bunu daha da geliştireceğiz. Daha da duyuracağız. Her hafta ilgi daha da artıyor. Turizm Derneği olarak buna da katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Niyetimiz Burhaniye'nin adını duyurmak" dedi.

Alıp sattığını söyleyen Osman Vural da, "Cuma günleri mezadımız var. Burhaniye'de Park Kafe'de yapıyoruz. Eski ürünlere ilgi var. Halk da ilgi gösteriyor. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz. Bayağı bir malzeme aldık. Eskileri hatırlatıyor bize. Çok güzel harika eşyalar var" diye konuştu.

Mezadın sunuculuğunu yapan Özgür Kulak ise, "Mezadımız herkese açık. Gelen eşyaları burada beğenen arkadaşlara veyahut koleksiyon yapan arkadaşlara veriyoruz. Mezatta gördüğünüz gibi pikaptan tutun Sümerbank ürünlerine ve eskiye ait insanların hoşlandığı her türlü ürünü bulmak mümkün" diye konuştu.