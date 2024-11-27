Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Balıkesir\'de \'Günaydın Çorbası\' Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Günaydın Çorbası' projesiyle yaklaşık 25 bin kişiye sıcak çorba ikram ederek vatandaşların karnını doyurmaya devam ediyor. Proje, bölgede artan yoksullukla mücadele amacı taşıyor.

27.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Günaydın Çorbası" projesiyle yaklaşık 25 bin kişinin içini ısıttı. Sıcak çorbalarını içerek okullarına giden öğrencilerin yanı sıra sabahın erken saatlerinde işlerine giden pek çok vatandaş da sıcak çorbayla güne başladı.

Günden güne derinleşen ekonomik krizin etkilerine karşı vatandaşların yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Balıkesir'de yaşayan hiçbir öğrenci okula aç gitmeyecek" diyerek "Günaydın Çorbası" projesini başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın hayata geçirdiği proje Balıkesirlilerden büyük ilgi gördü. Kurtdereli Spor Salonu önünde ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanında iki ayrı noktada başlatılan çorba dağıtımlarından bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi yararlandı.

Günlük yaklaşık bin kişi faydalanıyor

Balıkesir'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalarla öne çıkan Başkan Akın, öğrenciler için de tüm imkanları seferber ediyor. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler için çorba ve ekmek ikramında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Her sabah saat 07.00 itibarıyla iki ayrı noktada başlayan çorba ikramı, başta öğrenciler olmak üzere günün erken saatlerinde işlerine giden 7'den 70'e tüm Balıkesirlilerin içini ısıttı. Günlük yaklaşık bin kişinin faydalandığı çorba ikramının gelen talepler doğrultusunda yeni noktalarda da yapılması hedefleniyor.

"Kent yoksulluğu büyüyor"

Mutfak harcamalarının dar gelirli vatandaşları zorladığını söyleyen Başkan Akın "Kent yoksulluğu artık can alıcı bir noktaya geldi. Evlatlarımız, ailelerimiz yeterince beslenemiyor, evlatlarımız karınlarını doyuramadan okula gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz. Evlatlarımız, öğrencilerimiz okullarına gitmeden önce sıcak çorbayla karınlarını doyursunlar istedik. İki ayrı noktada sabahın erken saatinde çorbalarımızı, ekmeklerimizi ikram ediyoruz. Yavrularımız kahvaltı öğününü sağlıklı, sıcak çorbayla yapıyorlar. Bu projemize günden güne ilgi arttı. İhtiyacı olan, ekmek parası kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen emekçi kardeşlerimiz, büyüklerimiz de çorba ikramımızdan yararlanıyor. Kentimizde ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yaparsak o kadar huzurlu oluruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 RTÜK’ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh’tan yorum: Gurur duyarım RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan yorum: Gurur duyarım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:38:03. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 'Günaydın Çorbası' Projesi Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.