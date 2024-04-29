Balıkesir'de Hayvan Pazarı Esnafına Kolaylıklar Sağlanacak - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de Hayvan Pazarı Esnafına Kolaylıklar Sağlanacak

Balıkesir\'de Hayvan Pazarı Esnafına Kolaylıklar Sağlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Hayvan Pazarı'nda esnafa kolaylıklar sağlayacaklarını ve tüm sorunları çözeceklerini söyledi.

29.04.2024 12:50  Güncelleme: 12:55
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Balıkesir'de güne, hayvan pazarında başlayarak esnafa kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm padokları gezerek her bir esnafla tek tek ilgilendi. Padokların rüzgar alan yan açıklığını esnafların isteği doğrultusunda kapatacaklarını söyleyen Başkan Akın, esnafın elini kolaylaştıracak tüm işlemleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Başkan Ahmet Akın, sabahın erken saatlerinde Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde esnafa bereketli kazançlar diledi. Seçim döneminde de ziyaret ettiği Hayvan Pazarı esnafına; seçimin ardından tekrar ziyaret etme ve sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturma sözü veren Başkan Ahmet Akın, tüm padokları tek tek gezerek esnafın halini hatırını sordu.

'Tüm sorunları çözeceğiz'

Hayvan Pazarının şartlarını iyileştireceklerini belirten Başkan Akın, padokların rüzgardan korunması için yan açıklıklarının tek tarafının kapatılacağını söyleyerek "Gübrelerin aktığı ızgaraları da genişletip, yeni demir ızgaralar takacağız. Ortamı daha hijyenik ve steril hale getirebilmek ve esnafımızın elini kolaylaştırmak için gerekli tüm işlemleri en kısa zamanda yapacağız. Büyük küçük demeden tüm sorunları çözeceğiz. Esnafımız, bizlerin kıymetlileri. Balıkesir; tarım ve hayvancılığın en güzel şekilde yapılacağı şehirlerden bir tanesi. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla şehrimizi bu konuda hak ettiği seviyeye getirecek ve üreticilerimizin daha çok kar elde edeceği çalışmaları ortaya koyacağız. Balıkesir, her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Hayvan Pazarı Esnafına Kolaylıklar Sağlanacak - Son Dakika

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