Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir\'de Orman Yangını Kontrol Altında
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Susurluk'ta çıkan orman yangını için havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Yangının büyümesini önlemek ve kısa sürede kontrol altına almak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde kara ve hava unsurlarıyla kapsamlı müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına arazözler, ilk müdahale araçları, iş makineleri ve orman işçilerinin yanı sıra hava araçları da destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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