Balıkesir\'de Reşitköy Barajı İnşaatı Devam Ediyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapımı hızla devam edene Reşitköy Barajında çalışmalar devam ediyor.

DSİ 25. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, ilgili Şube Müdürleri ve beraberlerindeki teknik heyet ile birlikte Burhaniye Reşitköy Barajında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldılar. Barajın tamamlanması ile 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenmekte. - BALIKESİR