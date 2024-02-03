Balıkesir\'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek

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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında 162 manda üreticisine yüzde 100 Hibeli Sağım Hijyen Seti ve Çiğit Tohumu Dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Altıeylül ilçesi Balıklı Mahallesi'nde Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" kapsamında manda üretimi yapan, hijyen eğitimini tamamlayan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 100 hibeli olarak, 162 Manda üreticiye Sağım Hijyeni Seti ve Mandacılığı Geliştirme Projesi kapsamında bin 500 torba Çiğit Tohumu dağıtıldı. Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" kapsamında yapılan programda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplamda 879 sağım hijyen seti dağıtımı yaparak hayvancılık üretimi yapan üreticileri destek verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, mandacılığın, manda ürünlerinin ve kaliteli çiğ süt üretiminin önemine değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. - BALIKESİR