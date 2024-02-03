 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek

Balıkesir\'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında 162 manda üreticisine yüzde 100 Hibeli Sağım Hijyen Seti ve Çiğit Tohumu Dağıtımı gerçekleştirdi.

03.02.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında 162 manda üreticisine yüzde 100 Hibeli Sağım Hijyen Seti ve Çiğit Tohumu Dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Altıeylül ilçesi Balıklı Mahallesi'nde Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" kapsamında manda üretimi yapan, hijyen eğitimini tamamlayan üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 100 hibeli olarak, 162 Manda üreticiye Sağım Hijyeni Seti ve Mandacılığı Geliştirme Projesi kapsamında bin 500 torba Çiğit Tohumu dağıtıldı. Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi" kapsamında yapılan programda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplamda 879 sağım hijyen seti dağıtımı yaparak hayvancılık üretimi yapan üreticileri destek verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, mandacılığın, manda ürünlerinin ve kaliteli çiğ süt üretiminin önemine değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Sağım Hijyeni ve Kaliteli Çiğ Süt Üretimi Projesi kapsamında manda üreticilerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement