 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'deki 'Çerkez Minaresi' mahallenin simgesi haline geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'deki 'Çerkez Minaresi' mahallenin simgesi haline geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Geriş Mahallesi'nde yer alan camisiz 'Çerkez Minaresi', mahallenin sembolü haline gelmiştir. 1908 yılında bir hayırsever tarafından yaptırılan minare, caminin yerinin değiştirilmesiyle kullanılmaz hale gelmiş ancak yıkılmadan korunmuştur. 2005 yılında Vakıflar tarafından restore edilen 'Çerkez Minaresi', Geriş Mahallesi meydanında bulunmaktadır ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlenmektedir.

Balıkesir\'deki \'Çerkez Minaresi\' mahallenin simgesi haline geldi
31.12.2023 - 14:56,
Abone Ol

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Geriş Mahallesinde yer alan camisiz 'Çerkez Minaresi' mahallenin simgesi haline geldi. Bir hayırsever tarafından 1908 yılında yaptırılan minare, 1962 yılında caminin yerinin değiştirilmesi üzerine, kullanım dışı kalırken, yıkılmayarak muhafaza edildi.

Geriş Mahalle meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan 'Çerkez Minaresi' 2005 yılında Vakıflar tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Geriş Mahallesine gelen vatandaşlar, Çerkez Minaresini ilgiyle izlerken, fotoğraf çekmeden geçmiyor. Çocukluğunun Geriş Mahallesinde geçtiğini anlatan Hamdi Mengi, "Bu minare 1908 yılında yapılmış. Caminin yeri değişince de burada yalnız kalmış. Gelip giden herkesin dikkatini çekiyor, fotoğraf çektiriyorlar. Mahallenin simgesi haline geldi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'deki 'Çerkez Minaresi' mahallenin simgesi haline geldi - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki 'Çerkez Minaresi' mahallenin simgesi haline geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement